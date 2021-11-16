Невролог Хорошев рассказал о вреде энергетиков
- РИА Новости
В беседе с URA.RU он отметил, что употребление энергетиков приводит в том числе к истощению организма, сбою в работе нервной системы и снижению иммунитета.
«Основной вред от энергетиков связан с тем, что они обладают истощающим действием. Мы с помощью энергетиков стимулируем метаболизм, из-за этого истощается ресурс клеток и нарушается их нормальная деятельность. Наблюдается сбой в работе гипофиза. Если употребление энергетиков стало системным, то в дальнейшем будет сложно восстановить работу всех гормональных систем», — объяснил Хорошев.
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