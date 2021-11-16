Невролог Хорошев рассказал о вреде энергетиков

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Врач-невролог Павел Хорошев рассказал о вреде энергетических напитков.
Невролог Хорошев рассказал о вреде энергетиков
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он отметил, что употребление энергетиков приводит в том числе к истощению организма, сбою в работе нервной системы и снижению иммунитета.

«Основной вред от энергетиков связан с тем, что они обладают истощающим действием. Мы с помощью энергетиков стимулируем метаболизм, из-за этого истощается ресурс клеток и нарушается их нормальная деятельность. Наблюдается сбой в работе гипофиза. Если употребление энергетиков стало системным, то в дальнейшем будет сложно восстановить работу всех гормональных систем», — объяснил Хорошев.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.

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