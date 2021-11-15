Заслуженный врач России рассказал о возможных последствиях пандемии для мира

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган рассказал о возможных последствиях пандемии для мира.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что прошлые пандемии вызвали изменения в образе жизни, которые уже воспринимаются как нормальные. Например, привычными стали сетки на дверях и окнах, не пропускающие комаров — переносчиков жёлтой лихорадки и малярии.

«Возможно, уроки, извлечённые из текущей пандемии, заключающиеся в необходимости воздействия на аэрозольный путь распространения коронавируса, могут привести к аналогичным долгосрочным улучшениям в индивидуальном и глобальном здоровье», — отметил Каган.

Он также отметил, что пока сложно предсказать сроки окончания пандемии. Как добавил эксперт, по оценке многих специалистов, по мере иммунизации населения и увеличения доли людей с гибридным иммунитетом вирус станет эндемическим заболеванием.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.