Невролог Жуков рассказал о факторах риска инсульта

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Врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков рассказал о факторах риска инсульта.
Невролог Жуков рассказал о факторах риска инсульта
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В беседе с ФАН он выразил мнение, что заранее инсульт предсказать невозможно, поэтому постоянно искать у себя предрасположенность не нужно. Тем не менее желательно проводить периодические проверки, так как даже обычный биохимический анализ крови покажет соотношение холестерина, липидов и уровень клеток крови.

«В некоторых случаях у человека с молодого возраста выявляется гиперхолестеринемия. Это значит, что он входит в группу риска, его надо лечить. Таким образом, будет вестись профилактика инсульта», — сказал Жуков.

В группу риска также входят люди, ведущие малоподвижный образ жизни, нерегулярно и неправильно питающиеся, злоупотребляющие алкоголем, имеющие лишний вес.

«Стресс отчасти тоже является фактором риска, но это весьма необъективный фактор», — добавил врач.

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