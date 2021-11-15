Диетолог Нефёдова рассказала о питании при диабете

Диетолог Наталья Нефёдова рассказала о питании при диабете.

«Нет диеты для диабета, как, например, при подагре. Это должен быть нормальный здоровый рацион, как для любого другого человека. То есть высокое содержание клетчатки, большое количество овощей, фруктов, цельнозерновых культур, качественные мясные продукты», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, в данном случае не нужно следить за гликемическим индексом.

Как считает Нефёдова, употребление сладкого не приводит к развитию диабета ни первого, ни второго типа.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в беседе с ФАН рассказала, как правильно питаться и не набрать лишний вес, работая из дома.