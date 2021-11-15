В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Для заболевших COVID-19 и пневмонией развёрнуто почти 9,5 тыс. мест. В настоящее время в стационарах лечатся менее 7,5 тыс. человек.

Более 700 пациентов находятся в реанимации, ещё 371 подключен к аппаратам ИВЛ.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 516 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 450 жителей, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.