В Самарской области подтвердили 1789 случаев COVID-19 за сутки

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В Самарской области подтвердили 1789 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 952 человека.
В Самарской области подтвердили 1789 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 158 628 жителей.

Также стало известно, что в рамках акции «Здоровый ноябрь» в Тольятти откроется мобильный пункт вакцинации против COVID-19, передаёт volga.news.

Во вторник, 16 ноября, брендированный микроавтобус проследует по Комсомольскому району, в среду, 17 ноября, — по Центральному району, в четверг, 18 ноября, по Автозаводскому.

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.

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