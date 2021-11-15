Путин поручил внедрить возможность штрафования за нарушение ПДД с помощью приложения
- AP
Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
В поручении кабмину говорится о необходимости до 1 июня 2022 года завершить работу по внесению в законодательство изменений касательно установления «возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения» ПДД без составления протокола о правонарушении — на основании фото- и видеоматериалов, которые получены с использованием специальных мобильных приложений в некорректируемом виде.
Также президент поручил в этот срок передать российским регионам некоторые полномочия по рассмотрению административных дел в области дорожного движения.
Ранее стало известно, что в проект Кодекса об административных нарушениях могут войти новые нормы касательно нарушений ПДД.
В частности, за повторное управление автомобилем с нечитаемым номером водителя могут оштрафовать на 5 тыс. рублей, а рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в размере 3 тыс. рублей.
Также предполагается ужесточить наказание за отказ остановиться по требованию полицейского.
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение ужесточить наказания за ряд повторных нарушений ПДД.
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