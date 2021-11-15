В Омской области зарегистрировали 586 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области зарегистрировали 586 случаев коронавируса за сутки.
В Омской области зарегистрировали 586 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным федеральной статистики, всего в регионе заболели 105 738 жителей. Выздоровели 81 695 жителей, в том числе 133 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 815 147 человек, оба компонента вакцины получили 584 182.

Также стало известно, что в Тюменской области выявили 347 случаев COVID-19 за сутки. Вылечились 129 жителей, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.

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