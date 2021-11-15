Все отнесённые к районам Крайнего Севера территории вошли в проект единого перечня

Все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, вошли в проект нового постановления правительства России.

«Взамен действовавших ранее указов Минэкономразвития России подготовлен и внесён в правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона и отменил ряд указов, в соответствии с которыми отдельные районы Карелии ранее приравнивались к территориям Крайнего Севера.

В пресс-службе правительства Карелии заявили, что новый указ президента не повлияет на получение северных надбавок в регионе.