Все отнесённые к районам Крайнего Севера территории вошли в проект единого перечня

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Все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, вошли в проект нового постановления правительства России.
Все отнесённые к районам Крайнего Севера территории вошли в проект единого перечня
  • РИА Новости

«Взамен действовавших ранее указов Минэкономразвития России подготовлен и внесён в правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона и отменил ряд указов, в соответствии с которыми отдельные районы Карелии ранее приравнивались к территориям Крайнего Севера.

В пресс-службе правительства Карелии заявили, что новый указ президента не повлияет на получение северных надбавок в регионе.

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