Все отнесённые к районам Крайнего Севера территории вошли в проект единого перечня
- РИА Новости
«Взамен действовавших ранее указов Минэкономразвития России подготовлен и внесён в правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона и отменил ряд указов, в соответствии с которыми отдельные районы Карелии ранее приравнивались к территориям Крайнего Севера.
В пресс-службе правительства Карелии заявили, что новый указ президента не повлияет на получение северных надбавок в регионе.