В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Общее число заболевших в регионе достигло 82 660, выздоровевших — 69 739.
Также стало известно, что в Новгородской области выявили 320 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru. Выздоровели при этом 119 жителей.
Как рассказали в региональном оперштабе, вакцинацию прошли почти 236 тыс. человек, завершили иммунизацию более 151 тыс.
Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.