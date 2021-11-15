В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Тверской области зафиксировали 395 случаев коронавируса за сутки, из медучреждений выписали 401 жителя.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 82 660, выздоровевших — 69 739.

Также стало известно, что в Новгородской области выявили 320 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru. Выздоровели при этом 119 жителей.

Как рассказали в региональном оперштабе, вакцинацию прошли почти 236 тыс. человек, завершили иммунизацию более 151 тыс.

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.