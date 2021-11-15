В Ростовской области подтвердили 652 случая коронавируса за сутки

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В Ростовской области подтвердили 652 случая коронавируса за последние сутки, вылечились 630 человек.
В Ростовской области подтвердили 652 случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в области заболели 165 806 жителей, из больниц выписаны 140 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 38 420 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.

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