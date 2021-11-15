В Томской области зафиксировали 254 случая коронавируса за сутки

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В Томской области зафиксировали 254 случая коронавируса за последние сутки, из больниц выписали 40 человек.
В Томской области зафиксировали 254 случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф и региональный оперативный штаб.

За всё время в области заболели 51 854 жителя, вылечились 39 019.

Доля свободных коек, развёрнутых для пациентов с COVID-19, составляет 21,6%.

В целом в России выявили 38 420 случаев коронавируса за сутки, передаёт Newinform.

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.

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