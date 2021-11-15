В Нижегородской области выявили 779 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области выявили 779 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 203 065. Выздоровели при этом 177 746 жителей, в том числе 476 за минувшие 24 часа.

В целом в России зарегистрировали 38 420 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.