В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Пермском крае зафиксировали 697 случаев COVID-19 за последние сутки, из больниц выписаны 594 жителя.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает properm.ru.

На лечении в больницах находится 3541 пациент. С начала пандемии в регионе заболели 130 359 человек, вылечились — 109 843.

Прививку первым компонентом вакцины сделали 11,03 млн жителей края, завершили курс иммунизации 713,5 тыс., передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.

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