В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает properm.ru.
На лечении в больницах находится 3541 пациент. С начала пандемии в регионе заболели 130 359 человек, вылечились — 109 843.
Прививку первым компонентом вакцины сделали 11,03 млн жителей края, завершили курс иммунизации 713,5 тыс., передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.