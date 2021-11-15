В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Пермском крае зафиксировали 697 случаев COVID-19 за последние сутки, из больниц выписаны 594 жителя.

Reuters

Об этом сообщает properm.ru. На лечении в больницах находится 3541 пациент. С начала пандемии в регионе заболели 130 359 человек, вылечились — 109 843. Прививку первым компонентом вакцины сделали 11,03 млн жителей края, завершили курс иммунизации 713,5 тыс., передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.