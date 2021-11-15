В Краснодарском крае подтвердили 589 случаев COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае подтвердили 589 случаев коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае подтвердили 589 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на оперативный штаб.

На лечении в госпиталях находятся 6203 пациента с подозрением на COVID-19, у 3226 диагноз подтвердился.

С начала пандемии в регионе заболели 86 760 жителей.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 15 242 человека за сутки, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в республике первым компонентом привились 1 820 879 жителей, оба компонента вакцины получили 1 277 895.

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.

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