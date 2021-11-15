В Краснодарском крае подтвердили 589 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на оперативный штаб.
На лечении в госпиталях находятся 6203 пациента с подозрением на COVID-19, у 3226 диагноз подтвердился.
С начала пандемии в регионе заболели 86 760 жителей.
Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 15 242 человека за сутки, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в республике первым компонентом привились 1 820 879 жителей, оба компонента вакцины получили 1 277 895.
Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.