В Краснодарском крае подтвердили 589 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 589 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на оперативный штаб.

На лечении в госпиталях находятся 6203 пациента с подозрением на COVID-19, у 3226 диагноз подтвердился.

С начала пандемии в регионе заболели 86 760 жителей.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 15 242 человека за сутки, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в республике первым компонентом привились 1 820 879 жителей, оба компонента вакцины получили 1 277 895.

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после перенесённой коронавирусной инфекции.