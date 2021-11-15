В Татарстане зарегистрировали 270 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 270 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 34 188, выздоровевших — 27 017, включая 46 за минувшие 24 часа.

В свою очередь, в Севастополе прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19.

«Темпы вакцинации стали потихонечку снижаться. Сначала было много людей, я вот смотрю по двум нашим круглосуточным пунктам. Если ранее и ночью приезжали, там очереди стояли и по 30 человек, и по 40, то сегодня за всю ночь было 13 человек, вчера — 15—17», — заявил на аппаратном совещании в правительстве города директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов, передаёт «Новый Севастополь».

На этом фоне он обратился к властям с просьбой перевести круглосуточные пункты вакцинации на площадях Нахимова и Захарова на работу в обычном графике.

Ранее эндокринолог, диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что правильно подобранный рацион поможет быстрее восстановиться после коронавирусной инфекции.