Путин призвал не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог

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Нужно сделать всё для того, чтобы не допустить необоснованного завышения стоимости строительства дорог в России, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин призвал не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Мировая инфляция растёт, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но всё-таки нужно делать всё для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Путин на встрече с главой Московской области Андреем Воробьёвым пообещал выделить региону 10 млрд рублей на строительство дорожных развязок.

Позже стало известно, что в Московской области выделят на ремонт и строительство дорог ещё около 63 млрд рублей в 2022 году.

Крыму на те же цели должны направить порядка 46,5 млрд рублей.

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