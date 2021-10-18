Подмосковью выделят 10 млрд рублей на строительство развязок дорог

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Московской области Андреем Воробьёвым пообещал выделить региону 10 млрд рублей на строительство дорожных развязок.

«Я знаю, что у вас и потребность есть определённая в дополнительных финансах, связанных с развязками... Уже, по предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, 10 млрд они вам найдут», — приводит РИА Новости слова российского государственного лидера.

Ранее гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов рассказал, что в Московской области планируют в ближайшие годы запустить 95 новых электричек.

Обновление парка должно начаться в 2022 году.