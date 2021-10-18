Подмосковью выделят 10 млрд рублей на строительство развязок дорог

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Московской области Андреем Воробьёвым пообещал выделить региону 10 млрд рублей на строительство дорожных развязок.
Подмосковью выделят 10 млрд рублей на строительство развязок дорог
  • РИА Новости

«Я знаю, что у вас и потребность есть определённая в дополнительных финансах, связанных с развязками... Уже, по предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, 10 млрд они вам найдут», — приводит РИА Новости слова российского государственного лидера.

Ранее гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов рассказал, что в Московской области планируют в ближайшие годы запустить 95 новых электричек.

Обновление парка должно начаться в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить