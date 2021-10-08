В Подмосковье планируют запустить 95 новых электричек

Генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов рассказал, что в Московской области планируют в ближайшие годы запустить 95 новых электричек. Обновление парка должно начаться в 2022 году.

Об этом он рассказал в эфире радио «Говорит Москва».

Дьяконов отметил, что современные поезда производятся в исключительно России.

«Технические требования к поездам высокие: они предполагают не только наличие зарядок, но и более широких дверей, более современной структуры салона. Мы объявили конкурс и рассчитываем, что в следующие два-три года получим 95 поездов. Это гигантская сумма по контракту — 395 млрд рублей, включая стоимость сервиса на протяжении 40 лет. Надеемся, что эти поезда начнут выходить на маршруты Московского транспортного узла в 2022 году», — сказал Дьяконов.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.