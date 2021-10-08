В Подмосковье планируют запустить 95 новых электричек

Короткая ссылка
Генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании Максим Дьяконов рассказал, что в Московской области планируют в ближайшие годы запустить 95 новых электричек. Обновление парка должно начаться в 2022 году.
В Подмосковье планируют запустить 95 новых электричек
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом он рассказал в эфире радио «Говорит Москва».

Дьяконов отметил, что современные поезда производятся в исключительно России.

«Технические требования к поездам высокие: они предполагают не только наличие зарядок, но и более широких дверей, более современной структуры салона. Мы объявили конкурс и рассчитываем, что в следующие два-три года получим 95 поездов. Это гигантская сумма по контракту — 395 млрд рублей, включая стоимость сервиса на протяжении 40 лет. Надеемся, что эти поезда начнут выходить на маршруты Московского транспортного узла в 2022 году», — сказал Дьяконов.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить