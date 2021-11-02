На развитие дорожно-транспортного комплекса Подмосковья выделят около 63 млрд рублей

В Московской области выделят на ремонт и строительство дорог ещё около 63 млрд рублей в 2022 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

В работе уже несколько крупных проектов, в том числе новая трасса М-12 до Казани и Северный обход Лобни.

Ещё 35 млрд рублей вложат в развитие обслуживания пассажиров, отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Олег Гаджиев.

Он уточнил, что в регионе будет построено около 60 дорожных объектов до 2024 года, а транспортная ситуация станет лучше ещё в 20 городских округах.

Как ранее сообщало «Крыминформ», в Крыму рассказали о планах по строительству и ремонту дорог в 2022 году.