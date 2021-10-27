В Крыму рассказали о планах по строительству и ремонту дорог в 2022 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«На развитие дорожного хозяйства предусмотрено на 2022 год 46,5 млрд рублей, на 2023-й — 46,7 млрд, на 2024-й — 57,7 млрд рублей», — сказала Кивико.
По её словам, самые крупные объекты — это строительство дороги Симферополь — Евпатория — Мирный и строительство обхода Симферополя на участке Донское — Перевальное.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о ходе работ по ремонту дорог в 2021 году.