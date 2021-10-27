В Крыму рассказали о планах по строительству и ремонту дорог в 2022 году

В Крыму направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году. Такие средства заложены в проект бюджета на следующий год, заявила на заседании Совмина вице-премьер, министр финансов республики Ирина Кивико.

© Илья Питалев

РИА Новости