В Минздраве Подмосковья рассказали о стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас количество заболевших приросло на 4% за прошедшую неделю, ежедневно выявляемость сократилась на 8%, госпитализации сократились на 12%, количество вызовов скорой медицинской помощи также сократилось на 13%, что позволяет нам делать выводы о том, что ситуация у нас стабилизировалась и мы пошли на снижение», — сказала она во время совещания губернатора с главами муниципалитетов и министрами региона.

По всей России за последние сутки выявили 38 420 случаев заболевания. Полностью выздоровели за последние 24 часа 27 972 человека.

Также за сутки умерли 1211 человек с коронавирусной инфекцией.