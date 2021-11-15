В Минздраве Подмосковья рассказали о стабилизации ситуации с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас количество заболевших приросло на 4% за прошедшую неделю, ежедневно выявляемость сократилась на 8%, госпитализации сократились на 12%, количество вызовов скорой медицинской помощи также сократилось на 13%, что позволяет нам делать выводы о том, что ситуация у нас стабилизировалась и мы пошли на снижение», — сказала она во время совещания губернатора с главами муниципалитетов и министрами региона.
По всей России за последние сутки выявили 38 420 случаев заболевания. Полностью выздоровели за последние 24 часа 27 972 человека.
Также за сутки умерли 1211 человек с коронавирусной инфекцией.