За сутки в России умерли 1211 пациентов с COVID-19

За сутки в России умерли 1211 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, накануне сообщалось о 1219 летальных случаях.

Reuters

Об этом рассказали в оперштабе. За весь период зафиксировано 256 597 летальных исходов. По всей России за последние сутки выявили 38 420 случаев заболевания. Полностью выздоровели за последние 24 часа 27 972 человека.