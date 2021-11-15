За сутки в России умерли 1211 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 1211 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, накануне сообщалось о 1219 летальных случаях.
- Reuters
Об этом рассказали в оперштабе.
За весь период зафиксировано 256 597 летальных исходов.
По всей России за последние сутки выявили 38 420 случаев заболевания.
Полностью выздоровели за последние 24 часа 27 972 человека.
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