В России за сутки выявили 38 420 случаев коронавируса

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RT
В России за сутки выявили 38 420 случаев коронавируса, накануне было зафиксировано 38 823 случая инфицирования.
В России за сутки выявили 38 420 случаев коронавируса
  • Reuters

С начала эпидемии в России подтвердили 9 109 094 случая COVID-19.

За сутки выздоровели 27 972 пациента с коронавирусом, за всё время выписаны после выздоровления 7 812 557 человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с российским лидером Владимиром Путиным, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо уже сейчас привить от коронавируса около 22 млн человек и ревакцинировать ещё порядка 9 млн.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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