В Удмуртии подтвердили 386 новых случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 386 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа. В числе заболевших 18 детей, 108 человек старше 65 лет.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональный оперштаб.

310 человек выписаны из больниц после выздоровления, 15 пациентов с подтверждённым диагнозом за сутки скончались.

Также отмечается, что 584 027 жителей республики прошли вакцинацию.

Наряду с этим в Ставропольском крае за сутки зарегистрировали 509 случаев коронавирусной инфекции, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. При этом 153 человека выздоровели, 42 скончались.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 38 420 случаев коронавируса.