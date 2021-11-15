В Удмуртии подтвердили 386 новых случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональный оперштаб.
310 человек выписаны из больниц после выздоровления, 15 пациентов с подтверждённым диагнозом за сутки скончались.
Также отмечается, что 584 027 жителей республики прошли вакцинацию.
Наряду с этим в Ставропольском крае за сутки зарегистрировали 509 случаев коронавирусной инфекции, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. При этом 153 человека выздоровели, 42 скончались.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 38 420 случаев коронавируса.