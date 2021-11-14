Мантуров высказался о возможности экспортных поставок двухместной версии Су-57

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в беседе с RT высказался о возможности экспортных поставок двухместной версии российского истребителя Су-57.
Мантуров высказался о возможности экспортных поставок двухместной версии Су-57
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Мы всегда стремимся находить компромиссы с зарубежными покупателями исходя из того, какие есть потребности и какие есть технические возможности по выполнению этих запросов. Конечно же, если мы говорим о двухместной версии Су-57, такой запрос есть на повестке дня, мы вели соответствующую проработку, можем подтвердить соответствующую возможность, если будет серьёзный, как говорится, уже не запрос, а серьёзное решение», — заявил Мантуров.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал RT о лёгком однодвигательном истребителе Checkmate, называемом ещё Су-75.

Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на выставке Dubai Airshow в ОАЭ рассказал о планах серийного производства однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.

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