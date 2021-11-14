Глава ОАК рассказал о планах серийного производства истребителя Checkmate
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- РИА Новости
Он сообщил, что «первый полёт истребителя пятого поколения Checkmate планируется в 2023 году».
«Серийное производство — в 2026 году», — цитирует РИА Новости Слюсаря.
Ранее генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что создание и применение беспилотной версии лёгкого тактического самолёта Checkmate позволит реализовывать новые тактические приёмы в рамках сетецентрических военных операций.
По его словам, самолёт создаётся как платформа для целого семейства авиационных комплексов, в том числе для опционально пилотируемой и беспилотной модификации.
Он отметил, что самолёт сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты.
«Ростех» впервые представит новый российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.