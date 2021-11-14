Глава ОАК рассказал о планах серийного производства истребителя Checkmate

Короткая ссылка
Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на выставке Dubai Airshow в ОАЭ рассказал о планах серийного производства однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.
Глава ОАК рассказал о планах серийного производства истребителя Checkmate
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Он сообщил, что «первый полёт истребителя пятого поколения Checkmate планируется в 2023 году».

«Серийное производство — в 2026 году», — цитирует РИА Новости Слюсаря.

Ранее генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что создание и применение беспилотной версии лёгкого тактического самолёта Checkmate позволит реализовывать новые тактические приёмы в рамках сетецентрических военных операций

По его словам, самолёт создаётся как платформа для целого семейства авиационных комплексов, в том числе для опционально пилотируемой и беспилотной модификации.

Он отметил, что самолёт сможет обмениваться информацией и наводить на цели другие авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

«Ростех» впервые представит новый российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить