Глава ФСВТС рассказал об истребителе Checkmate

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал о лёгком однодвигательном истребителе Checkmate, называемом ещё Су-75.

«Что касается самолёта Су-75: это пока прототип, ему ещё надо пройти определённый путь, чтобы стать продуктом, но тем не менее сегодня мы его презентуем здесь, на Dubai Airshow, потому что рынок однодвигательных истребителей — это очень большой сегмент в авиационной составляющей. Мы возвращаемся на этот рынок, на котором нас не было достаточно давно», — заявил он.

По словам Шугаева, у данного самолёта достаточно высокие заявленные характеристики, которые «как минимум не уступают его аналогам», а по некоторым показателям превосходят их.

«Поэтому он наверняка составит очень серьёзную конкуренцию F-35 и другим своим конкурентам. Тем более что изначально были заявлены весьма конкурентные цены, надеюсь, что это тоже будет учитываться нашими потенциальными покупателями», — добавил он.

Ранее глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на выставке Dubai Airshow в ОАЭ рассказал о планах серийного производства однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.