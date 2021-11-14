Путин высказался по поводу либерализма в России

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Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» высказал своё мнение по поводу ситуации с либерализмом в стране.
Путин высказался по поводу либерализма в России
  • AP

«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения, то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава богу», — приводит его слова РИА Новости.

В 2020 году председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская назвала Россию оплотом настоящих либерально-демократических ценностей.

В октябре 2019-го Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что не имеет ничего против либерализма.

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