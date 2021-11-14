Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по физике
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- РИА Новости
«Четыре золотые медали и одну серебряную завоевали наши школьники, выступавшие на 1-й Международной олимпиаде по физике им. Аль-Фергани», — сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России.
Золотыми медалями наградили Ивана Касьянова, Алексея Санина, Ольгу Терехову и Радмира Жумаева. Серебряную медаль привёз Роман Максимов.
Касьянов стал абсолютным победителем олимпиады.
В олимпиаде принимали участие сборные учащихся из 19 стран.
В августе российские школьники выиграли золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии, проходившей с 25 июля по 2 августа в дистанционном формате в Токио, а команда СПбГУ стала первой на Международной студенческой олимпиаде по математике IMC 2021.