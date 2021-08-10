Петербургские студенты стали лауреатами Международной олимпиады по математике

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Команда СПбГУ стала первой на Международной студенческой олимпиаде по математике IMC 2021.
Петербургские студенты стали лауреатами Международной олимпиады по математике
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

Всего участие приняли 113 команд. Один из петербургских студентов занял второе место в индивидуальном зачёте, а профессор университета Фёдор Петров вошёл в тройку лидеров как лучший глава команды на олимпиаде.

Как отметил губернатор Александр Беглов, победы учащихся на международных соревнованиях свидетельствуют о качестве высшего образования в Петербурге.

Ранее НТВ сообщал, что два школьника из Москвы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по физике.

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