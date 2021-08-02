Российские школьники выиграли золотые медали на Международной химической олимпиаде

Российские школьники выиграли золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии, проходившей с 25 июля по 2 августа в дистанционном формате в Токио.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Наград удостоены Александр Трофимов из Екатеринбурга, а также Андрей Тырин, Георгий Жомин и Тимофей Чаркин из Москвы.

«Система подготовки команды для участия в международных химических олимпиадах разработана на химическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Ребята давно уже с нами», — заявил ректор университета Виктор Садовничий.

Ранее НТВ сообщал, что два школьника из Москвы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по физике.