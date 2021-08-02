Российские школьники выиграли золотые медали на Международной химической олимпиаде
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МГУ.
Наград удостоены Александр Трофимов из Екатеринбурга, а также Андрей Тырин, Георгий Жомин и Тимофей Чаркин из Москвы.
«Система подготовки команды для участия в международных химических олимпиадах разработана на химическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Ребята давно уже с нами», — заявил ректор университета Виктор Садовничий.
Ранее НТВ сообщал, что два школьника из Москвы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по физике.