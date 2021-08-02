Российские школьники выиграли золотые медали на Международной химической олимпиаде

Короткая ссылка
Российские школьники выиграли золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии, проходившей с 25 июля по 2 августа в дистанционном формате в Токио.
Российские школьники выиграли золотые медали на Международной химической олимпиаде
  • © msu.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Наград удостоены Александр Трофимов из Екатеринбурга, а также Андрей Тырин, Георгий Жомин и Тимофей Чаркин из Москвы.

«Система подготовки команды для участия в международных химических олимпиадах разработана на химическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. Ребята давно уже с нами», — заявил ректор университета Виктор Садовничий.

Ранее НТВ сообщал, что два школьника из Москвы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по физике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить