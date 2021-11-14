В ФСВТС сообщили о подписании контрактов на поставки оружия в Белоруссию

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Россия и Белоруссия подписали контакты, предусматривающие поставки белорусской стороне истребителей, вертолётов, средств ПВО и прочих видов оружия, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
В ФСВТС сообщили о подписании контрактов на поставки оружия в Белоруссию
  • AP

«В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолётов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения», — приводит его слова РИА Новости.

Директор ФСВТС подчеркнул, что всё вышеперечисленное будет направлено белорусской стороне в соответствии со сроками, обозначенными в контрактах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона» заявил о заинтересованности Минска в получении российских ракетных комплексов «Искандер».

В сентябре Белоруссия согласовала с Россией перечень вооружения, которое Минск закупит у Москвы до 2025 года на сумму более $1 млрд.

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