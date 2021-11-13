Лукашенко отметил заинтересованность Минска в российских «Искандерах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона» заявил, что Минск заинтересован в получении российских ракетных комплексов «Искандер».

«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят», — сказал он.

Лукашенко также отметил, что дальность пуска белорусской реактивной системы залпового огня «Полонез» составляет до 300 км, у «Искандера» этот показатель составляет до 500 км.

В сентябре Минск согласовал с Москвой перечень российского вооружения, которое Белоруссия закупит у России до 2025 года, на сумму более $1 млрд.

По словам Лукашенко, речь идёт о десятках самолётов и вертолётов, ЗРК «Тор-М2», а также о поставках систем ПВО С-400.