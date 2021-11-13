В России за сутки выявили более 39 тысяч случаев коронавируса

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Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в стране зарегистрировано 39 256 случаев инфицирования. При этом накануне стало известно о 40 123 заболевших.
В России за сутки выявили более 39 тысяч случаев коронавируса
  • РИА Новости

С начала эпидемии в России подтвердили 9 031 851 случай COVID-19.

За сутки выздоровели 33 802 пациента с коронавирусом, за всё время выписаны после выздоровления 7 754 764 человека.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с российским лидером Владимиром Путиным, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо уже сейчас привить от коронавируса около 22 млн человек и ревакцинировать ещё порядка 9 млн.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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