Кабмин: при посещении аптек и продуктовых магазинов не понадобятся QR-коды
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
«По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости», — сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге объяснила принятие правительством решения внести в Госдуму законопроекты о QR-кодах.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала возможность введения QR-кодов.
Она отметила, что «это вынужденная мера». и призвала россиян вакцинироваться.