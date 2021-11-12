Кабмин: при посещении аптек и продуктовых магазинов не понадобятся QR-коды

После вступления в силу законопроекта о QR-кодах для посещения аптек, продуктовых магазинов и организаций, торгующих товарами первой необходимости, не нужно будет ничего предъявлять.

Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

«По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге объяснила принятие правительством решения внести в Госдуму законопроекты о QR-кодах.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала возможность введения QR-кодов.

Она отметила, что «это вынужденная мера». и призвала россиян вакцинироваться.