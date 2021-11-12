Диетолог Королёва рассказала о продуктах, способствующих долголетию

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член ФМБА России Маргарита Королёва рассказала о продуктах, способствующих долголетию.
Диетолог Королёва рассказала о продуктах, способствующих долголетию
  • Pixabay

«Нет ни одного универсального продукта, который смог бы продлить жизнь, пусть даже он будет с большим количеством антиоксидантов, полезных белков или жиров. Жизнь продлить может только совокупность и разнообразие продуктов», — заявила она в беседе с Nation News.

По словам диетолога, желательно регулярно употреблять продукты с полинасыщенными жирными кислотами — рыбу северных морей, льняное и рапсовое масло.

Также, по мнению Королёвой, необходимы овощи. Кроме того, эксперт напомнила о важности белка, главными источниками которого являются мясо птицы и рыба.

Ранее дипломированный натуропат, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Чёрная в беседе с ФАН рассказала, из чего должен состоять идеальный завтрак.

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