Специалист дала советы по употреблению простых углеводов

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Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина дала советы по употреблению простых углеводов.
Специалист дала советы по употреблению простых углеводов
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«Эволюция сделала сладкий вкус простых углеводов притягательным для организма», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, сейчас простые углеводы доступны в неограниченном количестве, но организм человека не имеет «предохранителя» от их избыточного поступления.

«Мы копим, но не тратим. В итоге формируется патологический сценарий, который ведёт к срыву механизмов регуляции, нарушению углеводного обмена и развитию хронических заболеваний», — уточнила эксперт.

Как отметила Вершинина, приходится регулировать количество простых углеводов силой воли. По словам эксперта, углеводы должны быть в рационе преимущественно сложными.

Она также посоветовала употреблять достаточное количество свежих овощей и фруктов, добавить к образу жизни умеренную физическую активность.

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