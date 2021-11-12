Специалист дала советы по употреблению простых углеводов
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«Эволюция сделала сладкий вкус простых углеводов притягательным для организма», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, сейчас простые углеводы доступны в неограниченном количестве, но организм человека не имеет «предохранителя» от их избыточного поступления.
«Мы копим, но не тратим. В итоге формируется патологический сценарий, который ведёт к срыву механизмов регуляции, нарушению углеводного обмена и развитию хронических заболеваний», — уточнила эксперт.
Как отметила Вершинина, приходится регулировать количество простых углеводов силой воли. По словам эксперта, углеводы должны быть в рационе преимущественно сложными.
Она также посоветовала употреблять достаточное количество свежих овощей и фруктов, добавить к образу жизни умеренную физическую активность.
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