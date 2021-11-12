Специалист дала советы по употреблению простых углеводов

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина дала советы по употреблению простых углеводов.

«Эволюция сделала сладкий вкус простых углеводов притягательным для организма», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, сейчас простые углеводы доступны в неограниченном количестве, но организм человека не имеет «предохранителя» от их избыточного поступления.

«Мы копим, но не тратим. В итоге формируется патологический сценарий, который ведёт к срыву механизмов регуляции, нарушению углеводного обмена и развитию хронических заболеваний», — уточнила эксперт.

Как отметила Вершинина, приходится регулировать количество простых углеводов силой воли. По словам эксперта, углеводы должны быть в рационе преимущественно сложными.

Она также посоветовала употреблять достаточное количество свежих овощей и фруктов, добавить к образу жизни умеренную физическую активность.

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