В павильонах «Здоровая Москва» обследовались более 277 тысяч человек в 2021 году
Об этом сообщает «Москва 24».
Павильоны работали в 45 столичных парках и зонах отдыха до 1 октября.
«Возможностью проверить своё здоровье в парке воспользовались более 277 тыс. человек, из которых более 76 тыс. прошли углублённую диспансеризацию после перенесённой новой коронавирусной инфекции», — рассказала заммэра.
Ранее доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с НСН рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».