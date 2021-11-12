В павильонах «Здоровая Москва» обследовались более 277 тысяч человек в 2021 году

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в павильонах «Здоровая Москва» в текущем году обследование прошли свыше 277 тыс. человек.

Об этом сообщает «Москва 24».

Павильоны работали в 45 столичных парках и зонах отдыха до 1 октября.

«Возможностью проверить своё здоровье в парке воспользовались более 277 тыс. человек, из которых более 76 тыс. прошли углублённую диспансеризацию после перенесённой новой коронавирусной инфекции», — рассказала заммэра.

Ранее доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с НСН рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».

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