В Кузбассе вводят обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет ввели в Кемеровской области. Об этом сообщается в постановлении регионального управления Роспотребнадзора.

«Подпункт 1.3 пункта 1 (постановления, регламентирующего вакцинацию. — RT) дополнить абзацем 3 следующего содержания: «— лиц в возрасте 60 лет и старше», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса жителей в возрасте 60 лет и старше.

9 ноября в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и для людей с хроническими заболеваниями.

Неработающим жителям 60 лет и старше, которые не сделали прививку и не получили QR-код, ограничат доступ к общепиту и ряду услуг.