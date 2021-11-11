На Кубани вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет

В Краснодарском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса жителей в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщается в постановлении управления Роспотребнадзора по Кубани.

Ведомство постановило обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 «следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше», приводит текст документа РИА Новости.

9 ноября в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Такое требование внесли в городские нормативные акты.

Как отметили в Роспотребнадзоре, неработающим жителям в возрасте 60 лет и старше, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и не получили QR-код, ограничат доступ к общепиту и ряду услуг.