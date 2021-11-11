На Кубани вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет
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Ведомство постановило обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 «следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: лица в возрасте 60 лет и старше», приводит текст документа РИА Новости.
9 ноября в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.
Такое требование внесли в городские нормативные акты.
Как отметили в Роспотребнадзоре, неработающим жителям в возрасте 60 лет и старше, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и не получили QR-код, ограничат доступ к общепиту и ряду услуг.