Власти Петербурга сообщили о высоких темпах вакцинации от COVID-19

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В Санкт-Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации от COVID-19.
Власти Петербурга сообщили о высоких темпах вакцинации от COVID-19
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«С 30 октября в Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации. Всю прошлую неделю ежедневно прививались в среднем порядка 20 тыс. человек в день», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на сегодняшний день в Петербурге завершили цикл вакцинации 1 906 403 человека.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров скоординировать усилия и обеспечить вакцинацию от COVID-19 70% населения планеты к середине 2022 года.

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