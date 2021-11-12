В Красноярском крае зарегистрировали 720 случаев COVID-19 за сутки

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В Красноярском крае зарегистрировали 720 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 715 жителей.
В Красноярском крае зарегистрировали 720 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 139 867, выздоровевших — 123 626.

«Проведено тестов на коронавирус всего 4 092 644, из них за последние сутки — 14 497», — заявили в Роспотребнадзоре.

Также стало известно, что в Севастополе за последние 24 часа выявили 354 случая COVID-19, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Отмечается, что из больниц выписаны 200 человек.

С начала пандемии в городе заболел 43 261 житель.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.

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