В Нижегородской области выявили 786 случаев COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области выявили 786 случаев коронавируса за сутки.
В Нижегородской области выявили 786 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 200 716. Из больниц выписаны 176 369 жителей, в том числе 442 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе предприятиям общепита разрешили работать в ночное время, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Однако не менее 80% сотрудников таких организаций должны быть вакцинированы от COVID-19.

Также предприятиям общепита нужно будет присоединиться к местной декларации «Бизнес без COVID».

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.

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