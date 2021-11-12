В Краснодарском крае подтвердили 350 случаев коронавируса за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 350 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 85 257 жителей, выздоровели 59 169 человек.

На стационарном лечении находится 6381 пациент, в том числе с подтверждённым диагнозом — 3378.

Также стало известно, что в Ростовской области выявили 655 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 163 843, из больниц выписаны 138 тыс. человек.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.