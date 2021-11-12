Власти Удмуртии рассказали подробности об отравлении школьников

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В селе Каракулино в Удмуртии 32 ученика и три сотрудника школы обратились за медицинской помощью по причине массового отравления. Об этом завила зампред республиканского правительства Эльвира Пинчук.
Власти Удмуртии рассказали подробности об отравлении школьников
  • РИА Новости

«По оперативным данным, 12 ноября в Каракулине за медицинской помощью обратились 32 ребёнка, из них восемь — с подозрением на острую кишечную инфекцию, у остальных — признаки вирусной инфекции», — написала Пинчук в Instagram.

По её словам, два ребёнка находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные переносят заболевание в лёгкой форме.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массового отравления школьников в селе Каракулино в Удмуртии.

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