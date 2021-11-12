В Новосибирской области выявили 407 случаев коронавируса за сутки

В Новосибирской области выявили 407 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 74 567 жителей. Вылечились 55 529 человек, включая 213 — за минувшие 24 часа.

В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3728 пациентов.

Также стало известно, что в Нижегородской области более 13 тыс. человек ежедневно приходят в пункты вакцинации от коронавирусной инфекции, передаёт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Рекордным стало 3 ноября, когда прививку сделали 18 107 жителей региона.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.