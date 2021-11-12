В Татарстане подтвердили 250 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 250 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 33 397, выздоровевших — 26 639.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 698 случаев COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru. Всего в регионе за время пандемии коронавирусом заболели 128 265 жителей.

За последние 24 часа проведено 12 854 ПЦР-теста.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о мерах безопасности при контакте с заболевшими COVID-19.