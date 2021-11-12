В Иркутской области выявили 573 новых случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области диагностировали 573 новых случая коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на областную пресс-службу Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 128 629 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели при этом 108 414 жителей области.

28 человек за сутки скончались, а общее число летальных случаев достигло 5831.

Наряду с этим, 508 жителей Ставропольского края заболели коронавирусом за минувшие 24 часа, сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Вылечились при этом 287 человек за сутки, 44 скончались.

Ранее стало известно, что за сутки в России зарегистрировано 40 123 случая инфицирования коронавирусом.