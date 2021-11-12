Москвичи с COVID-19 получили более 5 млн упаковок лекарств бесплатно

В столице пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому, бесплатно выдали более 5 млн упаковок лекарств.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Всё необходимое закуплено в достаточном количестве: с начала пандемии пациенты получили уже более 5 млн упаковок лекарств для лечения коронавируса. Решение об их назначении и выдаче принимает врач», — приводится на сайте сообщение пресс-службы Депздрава.

Как уточняется, врач может назначить пациентам бесплатные противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики и антикоагулянты, выдать пульсоксиметры.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,1 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.